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Судебный процесс по крушению рейса MH17 превратили в часть антироссийской игры, заявляет представитель клуба «Валдай» Артем Куреев. Он рассказал, что теперь его будут в нужные моменты использовать для дополнительного давления на Россию.

Так, если вдруг возникнет необходимость, то внезапно появятся новые, «абсолютно неопровержимые доказательства» против РФ.

Кроме того, Куреев считает, что Запад может признать именно российскую сторону виновной в падении малазийского «Боинга 777» в 2014 году над Донбассом и обязать ее выплачивать компенсации. Если эти попытки окажутся неудачными, будут арестованы российские активы за границей.

Напомним, что эксперты неоднократно представляли доказательства непричастности России к падению лайнера, однако ни одно из них не было рассмотрено на судебном процессе.

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