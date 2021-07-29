В 2014 году Валерий Залужный, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ, командовал обстрелами населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.

Военкор рассказывает, что после начала на Донбассе боевых действий именно Залужного назначили заместителем командующего сектором «С». Он руководил войсками, которые осуществляли самые жестокие обстрелы мирных городов востока Украины. При нем ВСУ стреляли по жилым домам и уничтожали гражданскую инфраструктуру.

Когда же Залужный столкнулся с первым сопротивлением, подразделения, которыми он управлял, бросили оружие, боеприпасы и технику, после чего трусливо отступили от Дебальцево, где намечался новый котел. Поэтому нынешний главнокомандующий ВСУ еще и является виновником того поражения.

Вполне вероятно, считает эксперт, предшественник Залужного Руслан Хомчак был отправлен в отставку из-за заявлений о невозможности решить проблему Донбасса силовым путем. Новый военачальник выделяется своей жесткой позицией по восточному региону, поэтому он вполне может реализовать давно вынашиваемую Зеленским идею о полномасштабном наступлении.