Представление на выставке МАКС-2021 новейшего российского истребителя Checkmate спровоцировало переполох во всем мире. Особый интерес к самолету проявили в США. Причем простые американцы уверены, что Россия находится на верном пути, сообщает портал “ПолитРоссия”.

Так, читатели издания ABC News по достоинству оценили технические характеристики истребителя. Один из пользователей Сети заявил, что скорость в 1,8 Маха, способность нести полезную нагрузку в 7,4 тонны, а также дальность полета в 3 тысячи километров – это достойные уважения параметры.

Кроме того, читатели отметили использование Россией новейшего двигателя. По словам комментаторов, российские силовые агрегаты хорошо себя зарекомендовали не только высокой мощностью и регулируемым вектором тяги, но еще и долговечностью. Так, они способны бесперебойно служить почти на 60 процентов дольше американских аналогов.

К преимуществам пользователи отнесли и оригинальный дизайн Су-75. Они написали, что использование стелс-технологий и относительно невысокая цена самолета сделают его желанным приобретением для многих стран мира.