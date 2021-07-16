Публикация Конгрессом доклада о ситуации, сложившейся на американском флоте, вызвала возмущения читателей издания The Wall Street Journal. Они обрушили на ВМС лавину критики. Досталось также составителям доклада – контр-адмиралу Марку Монтгомери и генералу Роберту Шмидлу.

Авторы отчета написали, что по мнению морских офицеров, на флоте сейчас больше уделяется внимания гендерным и расовым проблемам, чем обороноспособности. Кроме того, ВМС ослабляет формальный подход к проверкам. Само ведомство ударилось в бюрократию и считает заслугой для себя не военные успехи, а выполнение даже самых мелких административных задач.

Еще одной проблемой составители документа назвали недостаточное финансирование, из-за которого флот США не готов к войне с Китаем. Это привело в ярость некоторых пользователей сети.

«Да наш военный бюджет втрое больше китайского и в 15 раз больше, чем у России. Вы про те искусственные военные острова в Южно-Китайском море? Говорят, мы сможем потопить их за полчаса», — высказался Thomas Bienemann.

Читательница Brett Ness написала, что в Соединенных Штатах есть много бездомных детей, которые голодают, однако докладчики почему-то пишут о недостатке финансирования ВМС:

«Но нам позарез надо штамповать оружие, чтобы военные подрядчики продолжали богатеть? Очень по-американски», – заявила она.

Многие пользователи все же согласились с докладчиками:

«Если заменить в статье морских офицеров на докторов, получите последние полвека в американской медицине», — прокомментировал Edward Hughes, намекнув на то, что проблемы в США имеются не только на флоте.

«Никогда прежде у нас не было столько негодных к строевой службе из-за ожирения. Добавьте сюда вышеупомянутую некомпетентность, и вот вам рецепт катастрофы», — уверенно обозначил причину проблемы Griffin Kurtz.

Большинство все же сошлось во мнении, что в случае войны с РФ или Китаем флот вряд ли выстоит. И не только из-за недофинансирования, но и из-за некомпетентности. Ведь в таком конфликте придется действовать максимально быстро.

“И что-то есть сомнения, что дряхлый президент справится с новой угрозой. Особенно если на нас обрушится новый вирус, компьютерные системы отключатся, а военные будут дрыхнуть на посту. Тогда все их “прогрессивное” обучение пойдет псу под хвост. Да поможет нам Бог!”, – написал Bruno Schmalhofer.