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Американцам пора бы начать изучать русский язык, так как с российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» нынешняя администрация совладать просто не в силах, пишут пользователи портала Fox News. Они также отмечают, что «Байден дрыхнет за рулем», несмотря на две угрозы от РФ, которые появились буквально в течение двух дней.

Так пользователи прокомментировали новость об испытаниях в России гиперзвуковой ракет «Циркон». Она снова запускалась с фрегата «Адмирал Горшков» и со скоростью около 7 чисел Маха успешно поразила цель в Белом море.

«Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит», – иронично заметил комментатор Nanookanono28, вспомнив заодно и угрозы, которые исходят от Китая.

«Россия – это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про «слабые» российские вооруженные силы, потому что это вранье. … Война против них будет чрезвычайно болезненной», – на полном серьезе поддержал его Commiesamongus.

Читатели портала также подвергли жесткой критике действия нынешней американской администрации.

«США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. … Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президент) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает», – написал buildthedamnwall877.

Напомним, что ранее испытания «Циркона» возмутили пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Он увидел угрозу в гиперзвуковых ракетах, способных нести ядерные боеголовки. Но при этом почему-то забыл, что как раз США сейчас разрабатывают ядерные боеприпасы средней дальности.

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