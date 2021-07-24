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США проиграли России в вопросе «Северного потока-2» из-за нового президента Джо Байдена и его администрации, уверен журналист Джош Хаммер, представляющий издание Newsweek. Он пояснил, что бывший глава государства Дональд Трамп не поддавался на уговоры Германии и вел жесткую политику в отношении газопровода. Поэтому ему удалось полностью заблокировать его строительство.

Байден согласился на сделку с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, но она является серьезной ошибкой Соединенных Штатов. По той простой причине, что теперь Россия сможет создавать помехи Вашингтону в экспорте сжиженного природного газа. Кроме того, почти вся Европа с момента запуска «Северного потока-2» окажется в энергетической зависимости от России.

По словам Хаммера, целью Байдена было восстановление отношений с Германией. Ангела Меркель довольна сделкой с Соединенными Штатами и тем, что по СП-2 скоро пойдет газ. Но больше всех выиграл человек, который не принимал никакого участия во встрече двух лидеров – президент России Владимир Путин, отмечает Хаммер.

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