читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский солдат выразил восхищение российским танкам, видеозапись с которыми ему прислал русскоязычный подписчик.

Солдат, который в Сети известен под ником Addicted to Pain, перед просмотром видеозаписи сообщил, что весьма взволнован. В самом начале просмотра он удивляется оружию российских солдат и заявляет, что у них острые клинки. Кроме того, он сообщил, что ему нравится музыка, звучащая на заднем фоне. Как отмечается, в качестве музыкального сопровождения использовалась минусовая версия песни Rammstein – Du hast.

Затем, когда в видео начали демонстрироваться российские танки, блогер восхитился тому, что они выходят из воды. Он назвал это безумием и заявил, что это круто. Кроме того, он отметил, что это лучший прыжок танка, который он видел.

Отметил американский солдат и оснащение танка, его оборонные способности и имеющиеся технологии. У армии США, по его словам, некоторых технологий нет.

Также блогера удивили тренировки российских солдат, особенно когда они погружались в специальный бассейн, чтобы отработать действия на тот случай, если вода начнёт заполнять кабину танка.

Недавно авторы издания The National Interest предположили, что танк Т-14 «Армата» можно использовать и на Марсе. Как отмечается, этот танк способен заводиться даже при температуре в 50 градусов ниже нуля.

Вам может понравиться

Вернувшихся из-за границы россиян обязали соблюдать самоизоляцию до получения результатов ПЦР-теста

В России были изменены правила въезда в страну. Изменения начинают действовать с 7 июля. Постановление об изменениях подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сообщается, согласно постановлению, все граждане, которые прибыли
  • Анна
  • 07.07.2021
  • читать 1 минуту

Россия намерена усилить военную поддержку для обеспечения безопасности таджикско-афганской границы

Российская военная база в Таджикистане полностью оборудована для обеспечения безопасности своей границы с Афганистаном, и Москва примет дополнительные меры для ее защиты, если это необходимо, сообщает индийское издание The Tribune

Донецкий политик рассказал о возможностях вооруженных сил ДНР и ЛНР

Виктор Яценко, бывший глава Министерства связи ДНР, в рамках беседы с журналистами отметил, что Украине не удастся провести блицкриг, так как республики Донбасса значительно увеличили свой военный потенциал за последние
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 28 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 9 июля – ясно, до 29 °C | Армавир: погода, 9 июля – ясно, до 28 °C |