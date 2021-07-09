Американский солдат выразил восхищение российским танкам, видеозапись с которыми ему прислал русскоязычный подписчик.

Солдат, который в Сети известен под ником Addicted to Pain, перед просмотром видеозаписи сообщил, что весьма взволнован. В самом начале просмотра он удивляется оружию российских солдат и заявляет, что у них острые клинки. Кроме того, он сообщил, что ему нравится музыка, звучащая на заднем фоне. Как отмечается, в качестве музыкального сопровождения использовалась минусовая версия песни Rammstein – Du hast.

Затем, когда в видео начали демонстрироваться российские танки, блогер восхитился тому, что они выходят из воды. Он назвал это безумием и заявил, что это круто. Кроме того, он отметил, что это лучший прыжок танка, который он видел.

Отметил американский солдат и оснащение танка, его оборонные способности и имеющиеся технологии. У армии США, по его словам, некоторых технологий нет.

Также блогера удивили тренировки российских солдат, особенно когда они погружались в специальный бассейн, чтобы отработать действия на тот случай, если вода начнёт заполнять кабину танка.

Недавно авторы издания The National Interest предположили, что танк Т-14 «Армата» можно использовать и на Марсе. Как отмечается, этот танк способен заводиться даже при температуре в 50 градусов ниже нуля.