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Григорий Иоффе, профессор из Соединенных Штатов, прокомментировал миграционный инцидент на белорусско-литовской границе, отметив, что именно Литва инициировала конфликт с Белоруссией.

Согласно его словам, Вильнюс начал активно вмешиваться во внутреннюю политику Белоруссии, выступив в поддержку оппозиционных сил. Он добавил, что Литва начала играть данную роль, надеясь получить компенсацию от Евросоюза, однако на данный момент времени она лишь несет серьезные издержки.

По мнению эксперта, в конечном итоге сильнее всего в данной конфронтации пострадает именно Вильнюс. Из-за постоянных экономических ограничений и иных последствий этого конфликта, среди литовцев может возрасти недовольство. На решение всех этих проблем понадобятся значительные бюджетные средства, которых неоткуда будет взять.

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