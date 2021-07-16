Соединенные Штаты обязательно должны помогать европейским союзникам защищаться от «российской агрессии». Однако для этого им требуется новая дорогостоящая техника и много денег. Такое заявление сделал бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бредлав.

Он напомнил, что в марте-апреле текущего года Россия угрожала Украине и перебрасывала войска к границе. Она отвела их, но угроза никуда не делась. РФ в любой момент готова к мгновенному удару по любому противнику и она обязательно его нанесет.

Помимо Украины, заявляет автор, в группе риска находятся союзники США по НАТО – страны Прибалтики и Польша. Если Россия надумает напасть на них, то вполне может разрушить Североатлантический альянс.

Бридлав, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, отмечает, что США постоянно проводят учения в Черноморском и Балтийским регионах. Американским и натовским войскам требуются новые истребители F-35 и другая боевая техника, которая поможет «сдержать Россию». А на ее покупку нужны крупные суммы, которые не выделяются из бюджета.