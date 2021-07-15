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В российскую Арктику движется американский эскадренный миноносец Roosevelt, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации предполагают, что перед экипажем корабля поставлена задача организовать новую провокацию против России.

Ориентируясь на мониторинговые сервисы, эксперты поясняют, что эсминец уже обогнул северные регионы Норвегии и каждым часом приближается к Арктике. Вернее, к тем ее территориям, которые принадлежат России.

Авторы напоминают, что Соединенные Штаты неоднократно высказывали желание вытеснить РФ из северного региона планеты. Они также намеревались бороться за «свободу судоходства» по Северному морскому пути. Однако Россия будет расценивать вторжение на свою территорию как провокацию Запада и обязательно даст отпор.

Официальной информации о приближении эсминца ВМС США к российским берегам пока нету. Также отсутствуют какие-либо сведения о целях боевого корабля Соединенных Штатов.

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