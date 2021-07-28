Соединенные Штаты «победили» терроризм в Афганистане, поэтому выводят свои войска из этой страны. То же самое происходит и в Ираке, поэтому освободившиеся после «победы» подразделения вполне можно переместить ближе к России, пишет агентство «РИА Новости».

По мнению экспертов, в ближайшее время США начнут перебрасывать войска к российской границе, усиливая Прибалтику, Польшу и другие страны. Подобных действий стоит ожидать и у китайских границ, так как КНР, как и РФ уже назначены главными врагами Вашингтона.

При этом оставлять в покое Ирак и Афганистан США не собираются. В первом они будут обучать местных солдат бороться с террористами, а во втором – время от времени бомбить талибов («Талибан» – запрещенная на территории России организация).

Президент США Джо Байден заявляет при этом, что терроризм как в Афганистане, так и в Ираке, фактически побежден. Но события в первом доказывают, что американский лидер несколько поторопился с выводами.