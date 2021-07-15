Исследовательская команда из США разработала уникальную одежду, которая устойчива к укусам комаров и изготовлена из текстиля. При этом в ней не содержатся инсектициды.

Новый материал был создан путем применения специальной компьютерной модели, описывающей укусы комаров вида Aedes aegypti, которые переносят вирусы, вызывающие смертельные болезни у людей. В рамках эксперимента испытуемый надел нижнее белье и боевую рубашку, произведенную из новой ткани. В результате данные вещи предотвратили 100% укусов насекомых.

Стартапом Vector Textiles уже лицензированы патентные права на производство новой одежды. Совсем скоро она появится в свободной продаже на американском рынке. Исследователи предполагают, что их разработка заинтересует не только поклонников рыбалки и походов, но также военных.