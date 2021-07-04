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На днях российский истребитель МиГ-31К, вооруженный новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» воздушного базирования проводил учения над Средиземном море. Это не понравилось натовским ВМС, которые отправили на его перехват свои боевые самолеты.

Портал Avia.Pro сообщает, что истребители поднимались с палуб сразу двух авианосцев – американского Dwight D. Eisenhower и британского Queen Elizabeth. Целью этих вылетов эксперты называют создание препятствий для маневров российского МиГ-31К.

Как британские, так и американские военные очень пристально наблюдали буквально за каждым движением истребителя. По мнению авторов публикации, они намеревались получить информацию о новейших ракетах «Кинжал», подробные технические характеристики которых Россия держит в тайне.

Попытки создать помехи МиГ-31 не дали Североатлантическому альянсу никаких положительных результатов. По той простой причине, что российские военные держали район учений под контролем и в случае приближения к нему самолетов НАТО сразу же поднимали истребители с авиабазы «Хмеймим» в Сирии.

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