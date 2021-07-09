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Часть истребителей F-15 Eagle («Орел») из 493-й истребительной эскадрильи ВВС США, постоянно размещенной в Великобритании на авиабазе в Лейкенхите, были отправлены в Исландию для выполнения там миссии воздушной полиции НАТО. Как сообщает Air Force Magazine, подобная «командировка» производится во второй раз менее чем за год, что связывается с усилением активности военной авиации России в районах Арктики и в Северной Атлантике. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Три F-15C / D, а также F-15E из «дочернего» подразделения – 494-й истребительной эскадрильи в том же Лейкенхите, прибыли на авиабазу Кефлавик для миссии, которая, согласно официальному заявлению командования ВВС США в Европе (USAFE), «защищает воздушное пространство НАТО в северной Атлантике». Во время развертывания «Орлы» будут летать в воздушном пространстве Исландии.

«Воздушная полиция НАТО в Исландии – еще один прекрасный пример того, как союзники и партнеры НАТО справляются с угрозами безопасности в рамках настоящих командных усилий», – сказал в пресс-релизе командующий USAFE генерал Джеффри Л. Харригиан. «Наши партнеры на Крайнем Севере необходимы для обеспечения региональной безопасности, и мы продолжим работать вместе во имя коллективной обороны».

Ранее 493-я истребительная эскадрилья была направлена в Кефлавик для выполнения миссии по охране воздушного пространства прошлой осенью. В нынешней ротации американские F-15 заменят F-35 Королевских ВВС Норвегии, которые были отправлены в Исландию в феврале.

«По всей Европе истребители НАТО несут круглосуточное дежурство, готовые к взлету в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства союзников по НАТО», – говорится в пресс-релизе Североатлантического альянса. «Это включает в себя миссии по охране воздушного пространства, в которых отряды истребителей поочередно прибывают и покидают союзные страны, чтобы помочь защитить свое небо. В 2020 году НАТО более 400 раз перебрасывала свои военно-воздушные силы в Европу для перехвата неизвестных самолетов – в основном из России – приближающихся к воздушному пространству НАТО».

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