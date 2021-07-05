Один из участников прямого эфира, дозвонившийся на украинский телеканал НАШ из Нью-Йорка, выразил возмущение маневрами «Морской бриз-2021», которые проводятся у самых границ России. Он также подверг критике действия эсминца «Дефендер» и заявил, что не очень понимает, зачем Великобритании и США потребовалось вообще лезть в Черное море.

Американец также рассказал о своем страхе перед российскими подводными беспилотниками «Посейдон». Он признался, что совершенно не хочет «умирать» от этой «торпеды судного дня» вместе с семьей.

Мужчина обвинил во всем Украину, которая «мутит воду» в Черном море и заигрывает с Североатлантическим альянсом. Он заявил, что его семья почему-то вынуждена быть заложниками действий Киева.

По словам американца, если Россия задействует «Посейдоны», то плохо будет не только украинцам, но и жителям Америки. Так как у НАТО в настоящий момент нет ни единого средства противодействия радиоактивному цунами.