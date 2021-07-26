20 мая начался новый виток беспощадной, но совершенно бессмысленной борьбы Украины с газопроводом «Северный поток-2». Киев уговаривал и истерил, но уже через два месяца Соединенные Штаты подписали соглашение с Германией, которое ясно указывает – СП-2 будет достроен и введен в эксплуатацию.

При этом в администрации американского президента еще и намекнули Киеву, что недовольство контрактом между США и ФРГ мало кого интересует. Это привело к волне возмущений, переходящей в психоз, которая до сих пор не уляжется в социальных сетях, на форумах и в высших эшелонах власти Украины.

Всю абсурдность ситуации демонстрирует высказывание главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель лишь «перевели игру в овертайм». Однако в дополнительное время с серией пенальти Киев все-таки должен победить.

Корреспондент издания «ФАН» Альгис Микульскис отмечает еще несколько откровенно смешных заявлений политиков, которые никак не прекратят махать после драки кулаками. Так, гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» заявил, что пока газ идет по украинской территории, страна надежно защищена от нападения со стороны РФ.

Ольга Стефанишина потребовала гарантий сохранения части транзита газа через Украину. То, что эти самые гарантии уже внесены в договоренность, ее совершенно не устраивает. Кроме того, она хочет компенсации, однако в контракте Германия обязуется выплатить лишь 70 миллионов для развития «зеленой энергетики». Но и эти средства будут кредитными.

Больше всех насмешил и Украину, и Россию бывший грузинский президент, который на Украине отвечает за то, чего нет – за реформы. Он заявил, что если с газом все так плохо, можно продавать «зеленый водород», залежи которого якобы скрываются в южной части Черного моря.

Автор публикации отмечает, что Украина могла бы иметь и газ, и транзит, если бы прекратила свои бесполезные антироссийские игры и «прижучила бандеровцев». Однако для всего этого нужна политическая воля прежде всего президента Зеленского. Он же вряд ли пойдет на подобные шаги из-за страха перед теми же бандеровцами, поэтому иметь Украина будет все то же, что и раньше. Ровным счетом ничего.