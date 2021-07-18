Американский беспилотный аппарат атаковал автомобиль, перевозивший продовольствие в сирийском населенном пункте Аль-Бу Кемаль. Подробности об этом рассказало информационное агентство SANA.

Инцидент произошел в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, которая находится под контролем военнослужащих Соединенных Штатов. Беспилотник полностью уничтожил автомобиль вместе с перевозимым грузом. Пострадавших в результате этой атаки нет.

Напомним, что официальные власти Сирии считают пребывание американских войск на территории страны оккупацией и пиратством. Военнослужащие США сейчас контролируют три провинции, в которых располагаются крупные месторождения газа и нефти. Это уже упомянутая Дейр-эз-Зор, а также Ракка и Хасеке. Они вывозят из страны углеводороды, а также пшеницу и другие виды продовольствия.