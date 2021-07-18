Иран, Россия и Китай на протяжении 20 лет критиковали США и НАТО за военное присутствие в Афганистане. Однако как только Вашингтон решил вывести войска, они точно так же подвергли критике и это решение. Особенно оно не нравится Пекину, который вложил весьма крупные средства. И опасается, что представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) поступят с ними совсем не так, как изначально планировалось.

Кроме того, Китай обеспокоен активностью талибов и по другой причине. Если они захватят власть в Афганистане, то подадут пример другим подобным движениям. К примеру, джихадистам из Исламского движения Восточного Туркестана, которые могут развить бурную террористическую деятельность в китайской провинции Синьцзян.

Зачем Китаю Афганистан

Талибы уже пообещали Китаю, что его инвестиции будут в полном объеме сохранены после их прихода к власти. Однако сценарии развития событий все же могут оказаться совершенно неприемлемыми для Пекина.

Афганистан интересен Китаю своим географическим положением и огромными запасами природных ресурсов. Однако есть и другая сторона. Нестабильность, которая возникла в соседнем государстве из-за вывода американских войск, грозит серьезными беспорядками в уже упомянутой провинции Синьцзян.

В этом регионе, называемом также Восточным Туркестаном, живут мусульмане-уйгуры, которые долгие годы подвергались репрессиям со стороны Пекина. В настоящий момент именно из-за них возникают бесконечные конфликты между Китаем и США. Попытки КНР полностью уничтожить самобытность уйгуров через заселение региона ханьскими китайцами провоцирует сопротивление мусульманских общин. Которое все чаще становится больше похожим на терроризм.

Уйгуры и отношения Китая с мусульманскими странами

В ответ на террористические акции, которые сами уйгуры называют борьбой за свободу, Китай начал настоящие репрессии. Соединенные Штаты, которые якобы борются за права человека, заявляют о многочисленных концентрационных лагерях, жестоких расправах, а также ограничениях религиозной свободы мусульман.

При этом Пекин поддерживает вполне нормальные отношения с мусульманскими государствами. Самые основные среди них – это Турция, Пакистан и Иран, которые наиболее важны в ситуации с Афганистаном и уйгурами.

Так, Анкара первое время покрывала все уйгурские террористические акции, так как она продолжает вынашивать идеи восстановления великой империи. Но внезапные разлады в отношениях с Западом и экономический кризис вынудил Турцию искать пути для сотрудничества с Китаем. Для этого пришлось закрыть уйгурский вопрос и президент Тайип Эрдоган сделал это.

Пакистан, который по сути финансирует запрещенное в России движение «Талибан», также молчит по поводу гонений уйгуров. Хотя на его территории процветает исламский радикализм. Основные причины – все то же экономическое сотрудничество с Китаем, а также наличие общего врага в лице Индии.

Еще одна причина – это Китайско-Пакистанский экономический коридор, в который вложено более 60 миллионов долларов. Этот стратегический путь, по мнению экспертов, может несколько видоизменить отношения между Китаем и Пакистаном. Все дело в том, что он проходит через Афганистан. Именно поэтому существуют мнения, что последний станет конкурентом для Пакистана. Если раньше КНР не могла полноценно сотрудничать с ним из-за США, то сейчас путь свободен. При желании Пекин даже может занять нишу, освободившуюся после американцев.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Discover24, считают, что для Китая будет выгоднее не обходить Пакистан, а просто включить в коридор еще и Афганистан. Это позволит последнему сохранить пакистанскую спонсорскую помощь, а также китайские инвестиционные проекты.

Однако все подобные планы строятся лишь на том, что после ухода США талибы будут по-прежнему нуждаться во всем вышеперечисленном. Но если они придут к власти и существенно усилятся, ситуация может обернуться совсем по другому. Талибы вдохновят на подобные же подвиги другие движения и организации, которые могут и не прислушаться к их желанию поддерживать дружественные отношения с Китаем. Особенно актуально это для уйгуров, движения которых будут гораздо чаще устраивать теракты и дестабилизировать ситуацию во всем регионе.