Командующий американских ВМС в Европе адмирал Роберт Берк заявил, что Россия создает серьезные угрозы для НАТО. Он также обратил особое внимание на то, что российские самолеты все чаще подлетают на небезопасное расстояние к американским кораблям в Черном море, пытаясь спровоцировать экипажи на открытие огня.

Берк отметил, что действия РФ рассчитаны на устрашение, однако они профессиональны и безопасны. Российские истребители просто сопровождают корабли стран НАТО, не предпринимая попыток атаковать суда или выполнять какие-либо другие агрессивные действия.

По словам адмирала, ранее российские самолеты совершали подобные действия без вооружения, однако сейчас все чаще у них на крыльях оказываются бомбы и ракеты. Вкупе со сближением с американскими кораблями это может привести к трагедии.

Адмирал предполагает, что российские истребители пытаются спровоцировать США нанести удар первой. Однако та не собирается этого делать, так как прекрасно понимает, какими будут последствия.

Берк также заявил, что Россия добивается одного – чтобы корабли из стран-государств НАТО вообще не заходили в акваторию Черного моря. И ей это частично удается. После воссоединения с Крымом, который адмирал называет «акцией устрашения», а также после отпугивания кораблей экстремальными полетами чуть ли не над палубой, Россия отбила у некоторых стран желание посещать Черное море.