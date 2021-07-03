Инцидент с эсминцем Defender у Крыма не сулит ничего хорошего непосредственным участникам – России и Великобритании, а также всему Североатлантическому альянсу, уверен американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис. В своем интервью изданию Bloomberg он заявил, что британская провокация является предвестником усиливающегося противостояния между Москвой и Лондоном.

Ставридис вспомнил 19 век, когда Российская и Британская империи чуть было не сошлись в смертоносной войне. Тогда ее удалось избежать, но сегодня последствия инцидента могут оказаться абсолютно непредсказуемыми.

Эксперт отмечает, что главной целью эсминца была демонстрация солидарности с Украиной. Но столь откровенное вторжение в российские территориальные воды может привести к тому, что весь мир станет свидетелем стремительно увеличивающихся противостояний. В которых будут участвовать и союзники Британии по НАТО, и Китай, сотрудничество которого с Россией в последние годы постоянно углубляется.