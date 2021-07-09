ЗРК С-500 не предназначаются для замены российских систем и комплексов ПВО предыдущих поколений, а будет их дополнять и усиливать, особенно в плане действий против современных самолетов-невидимок. Об этом пишет американское издание «1945» (19FortyFive). Представляем перевод этой публикации.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», разработанные государственной корпорацией «Алмаз-Антей», были охарактеризованы государственными СМИ, а также президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, как наиболее совершенная противоракетная система в арсенале ПВО страны, и даже как лучшая в мире. В июне, обращаясь к выпускникам военных вузов в Кремле, Путин сказал, что ряд новейшего оружия будет поставлен российским военным после завершения испытаний.

В мае на встрече с руководством Минобороны и оборонных предприятий российский лидер заявил, что испытания «Прометея» идут полным ходом, при этом развертывание новых комплексов С-400 «Триумф» также идет по графику.

С-500 на самом деле не предназначался для замены С-400 или даже других систем и комплексов ПВО, он создавался для дополнения этих систем, а также стационарной системы ПРО А-135, которая используется для обеспечения стратегической защиты войск в Московском регионе.

Новая платформа противовоздушной обороны «Прометей», безусловно, призвана стать чемпионом, сочетая мощь с интеллектом. Сообщается, что она может обнаруживать, а также одновременно атаковать до десяти боеголовок баллистических ракет, летящих со скоростью более четырех миль [6,5 км] в секунду. Более того, противоракетная платформа также может использовать несколько отдельных радиолокационных систем, которые ориентированы на разные цели, и которые могут включать в себя разные радары для одновременного обнаружения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет. «Алмаз-Антей» также заявил, что С-500 может поражать низкоорбитальные спутники и некоторые типы космических кораблей в ближнем космосе.

Российские официальные лица даже сделали смелое заявление о том, что С-500 может стать «серебряной пулей» против современных самолетов-невидимок, включая Lockheed Martin F-35 Lightning II.

По имеющимся данным, на платформе предполагается использовать РЛС управления боем 1Н6А (М), модифицированную РЛС обнаружения 96Л6-ЦП, а также новые многорежимные средства поражения 76Т6 и 77Т6.

В дополнение к серии противоракет 77Н6, которая в настоящее время разрабатывается для С-400, С-500 будет использовать различные ракеты в качестве перехватчика для поражения целей баллистических ракет. С ожидаемой максимальной дальностью действия 600 км и временем реакции системы от трех до четырех секунд, С-500 примерно на шесть секунд быстродейственней, чем С-400 «Триумф», который в настоящее время поступает на вооружение российских вооруженных сил.

Эти первые испытания С-500, как сообщается, состоялись в прошлом году, и «первые образцы» системы поступят в эксплуатацию к концу 2021 года, а серийная поставка запланирована на 2025 год.