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Совсем скоро Соединенные Штаты проведут масштабные учения в Тихом океане, в которых задействуют рекордное число истребителей F-22 Raptor. Не исключено, что эти маневры станут ответом России за недавние трюки у Гавайских островов.

Учения под названием Pacific Iron 2021 призваны отработать действия боевой авиации на случай вооруженного столкновения в Тихоокеанском регионе. При этом США не жалеют денег. К маневрам привлекается 25 истребителей F-22, эксплуатационные затраты на которые неоднократно оказывались предметом возмущений экспертов.

Кроме того, в Pacific Iron 2021 задействуют более 10 других самолетов и 800 летчиков, которые будут отрабатывать воздушные бои, нанесение ударов по потенциальном противнику, отражение атак в случае конфликтов за спорные территории.

В публикации издания 19FortyFive, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», говорится, что Соединенные Штаты этими учениями показывают свой интерес к происходящему в Тихом океане. А также демонстрируют, что приняли вызов, брошенный недавно Россией у Гавайских островов и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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