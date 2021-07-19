Проводимые ВВС России учения стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, в ходе которых на одном из арктических полигонов самолеты провели пуски крылатых ракет по наземным целям, стали предметом внимания во многих СМИ стран Запада. В частности, американское интернет-издание «1945» (19FortyFive) подробно воспроизвело сообщение российских СМИ по поводу данных учений. Представляем перевод остальной части статьи 19FortyFive.

Российские Ту-95МС и Ту-160 за долгие годы своей службы преодолели много миль и каждый из этих бомбардировщиков времен «холодной войны» продолжает оставаться ключевым компонентом российской ядерной триады. Возможности бомбардировщиков были дополнительно продемонстрированы на этой неделе, когда самолеты провели стрельбы крылатыми ракетами по целям на арктическом полигоне во время учений экипажей по осуществлению ракетных пусков.

Эти учения – очередной шаг в увеличении российского присутствия в Арктике, которое включает также расширение ее авиабазы ​​Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа, примерно в 600 милях к югу от географического Северного полюса. База, которая была впервые построена в 1950-х годах как метеостанция и станция связи между материковой частью Евразии и Северным полюсом, представляет собой «сооружение в форме трилистника», состоящее из трех больших капсул, выходящих из центрального атриума, называемого Арктическим трилистником. Он окрашен в бело-красно-синие цвета государственного флага России.

Россия продолжает подчеркивать универсальность и значимость своих самолетов времен «холодной войны», в том числе Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО – Blackjack / «Блэкджек»), который является самым быстрым, а также самым большим и тяжелым бомбардировщиком из когда-либо построенных. Внешне он похож на Rockwell B-1 Lancer ВВС США. Однако, в то время как B-1 остался бомбардировщиком в классическом понимании – для полета к цели и сброса своей бомбовой нагрузки, – Ту-160 может действовать как полноценная наступательная оружейная платформа, которая способна запускать ракеты из люков бомбовых отсеков, разогнавшись до скорости 2+ Маха.

«Белый лебедь» лишен какой-либо защиты от воздушных атак и его регулярно сопровождают в патрульных операциях истребители, в том числе МиГ-31, самолет, который также был отправлен в Арктику в последние месяцы.

Тип Ту-95 (по классификации НАТО – Bear / «Медведь») представляет собой контраст с аэродинамично выглядящим «Белым лебедем», так как он оснащен турбовинтовыми двигателями и является одной из самых старых конструкций на действительной службе в ВВС России, а также единственным в мире действующим турбовинтовым тяжелым бомбардировщиком. Однако, как и американский B-52 Stratofortress, Ту-95 не показывает никаких признаков того, что он собирается скоро «выйти на пенсию» – и в наши дни он готов взлететь высоко над ледяной Арктикой, чтобы защитить интересы России.