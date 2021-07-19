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На американском сайте 19FortyFive заявили, что стратегия «двух войн» может привести к уничтожению армии США в случае начала конфликта с КНР и Россией. Перевод статьи представлен «ПолитРоссией».

В размещенном материале указывается, что Соединенные Штаты вспомнили о существовании доктрины касательно ведения войны на 2 фронта в связи с увеличением уровня напряженности в мире. В данной концепции предполагается одновременное столкновение с войсками России и Китая. Однако эксперты считают, что подобный сценарий окажется трудным испытанием для страны.

Предполагается, что сухопутные силы США будут сражаться с РФ в Европе, а их ВМС вступят в схватку с КНР в Тихоокеанской акватории. При этом Вашингтон может получить поддержку со стороны Варшавы, Лондона, Парижа и Берлина. Однако на востоке у него могут появиться проблемы, так как Токио и Нью-Дели, вероятнее всего, не вступят в войну. В итоге американцы не смогут долго противостоять на 2 фронта, из-за чего им придется идти на уступки.

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