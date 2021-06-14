Журналисты Business Insider считают, что в НАТО ведётся разработка «смертоносной логистики» для войны с Россией. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

Как указывается в статье, Альянс проводит отработку в Европе новых способов снабжения войск, которые будут задействованы в случае вооружённого конфликта с Россией. По словам журналистов, проведение учений в тех странах, где они ранее ещё не велись, указывает на то, что у НАТО появился новый план действий.

Также отмечается, что логистика в современное время имеет очень важную роль. По информации издания, США снабжает своих европейских партнёров вооружением – так, в начале лета в порту Дании было выгружено около 300 единиц военной техники. Эта техника предназначена для учений НАТО в Польше. При этом, по словам журналистов, многие подобные случаи засекречены.

О том, что НАТО имеет недостатки в сфере логистики, заявлялось ещё до обострения конфликта США и России в 2014 году.

Ранее мы сообщали, что Украина на учениях НАТО Sea Breeze планирует отработать “войну с Россией”. Будет задействована практически вся боевая техника.