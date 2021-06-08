Семьи боевиков покидают освобожденный от бандитов «Коалиции патриотов за перемены» город Бамбари в Центральноафриканской Республике. Население рассчитывает, что после этого их безопасности ничто не будет угрожать.

По данным местных источников, родственники боевиков покидают центральноафриканский населенный пункт, так как у радикалов не осталось шансов снова его захватить. Горожане считают, что вооруженные группировки больше не вернутся сюда и мирное население сможет жить в своем городе, не опасаясь нападений.

Местные жители рассказали журналистам из Ndjoni Sango, что при наступлении правительственных войск и союзников радикалы покинули город, скрывшись в близлежащих лесах. Они приходили навестить своих родственников по ночам, но теперь ситуация должна измениться. Центральноафриканцы считают, что боевикам теперь незачем возвращаться в Бамбари, поэтому у них появилась надежда на спокойную жизнь.

Город был освобожден от бандитов в середине февраля. Подготовленная российскими инструкторами армия ЦАР смогла выбить боевиков из населенного пункта и обеспечить безопасность. Россияне, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера», проводят обучение для местных военных. В результате сотрудничества африканское государство получило боеспособную армию, которая за несколько месяцев навела порядок в стране.