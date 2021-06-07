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6 июня на Украине отмечается День журналиста. Праздник был утверждён в 1994 году и отмечается ежегодно.

В этом году глава Украины Владимир Зеленский решил лично поздравить журналистов. Он устроил встречу в неформальной обстановке и сам приготовил шашлык, которым угостил журналистов. Об этом Зеленский рассказал на своей Instagram-странице.

Как он отметил в сообщении, отдых прошёл в дружеской обстановке, у них была беседа без табу, а также ему задавали «острые» вопросы, на которые он давал честные ответы. Зеленский отметил, что приятно, что такие встречи становятся хорошей традицией.

Однако пользователи Сети раскритиковали президента Украины за такой отдых на природе. Некоторые комментаторы посчитали пикник «клоунадой». Кроме того, было указано, что на природу позвали представителей далеко не всех СМИ.

Недавно Владимир Зеленский изъявил желание встретиться с главой США Джо Байденом раньше Владимира Путина. Как отмечается, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня и Зеленский уверен, что до это времени ему необходимо переговорить с Байденом.

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