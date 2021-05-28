В очередном феерическом выступлении перед СМИ президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пообщаться с американским коллегой Джо Байденом раньше российского лидера Владимира Путина.

Напомним, что встреча президентов России и США, которая состоится в Женеве, намечена на 16 июня. Зеленский считает, что просто обязан обсудить с Байденом ряд вопросов перед этими переговорами. В настоящий момент украинская сторона обсуждает с американской организацию телефонного разговора между главами государств.

Ранее президент Украины заявлял, что результаты встречи Путина и Байдена могут быть неутешительными для Киева. Первым делом он упомянул «Северный поток-2», риск достройки которого повышается с каждым днем.

Также Зеленский призвал лидеров обеих стран обсудить с Украиной те вопросы, которые будут подниматься на встрече.