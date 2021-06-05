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Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», которая вскоре поступит на вооружение российских войск ПВО, имеет целый ряд отличий от С-400 «Триумф». Подробности о них рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что новые комплексы обнаруживают цели на расстоянии до 600 километров, что расширяет радиус их действия. Кроме того, С-500 может сбивать не только самолеты и вертолеты, но и межконтинентальные баллистические ракеты. То есть, он фактически является оружием ядерного сдерживания.

Еще одно преимущество – это возможность использования в системе гиперзвуковых ракет. Благодаря этому С-500 сможет уничтожать цели не только в воздухе, но еще на земле и на суше. При этом средств противодействия гиперзвуку пока нет ни у одной страны мира.

С-500 «Прометей» — это еще и комплекс противоспутниковой обороны. Он может наносить удары по космическим аппаратам противника, что немаловажно в условиях переноса боевых действий в космос. О котором все чаще заговаривают Соединенные Штаты.

По мнению Литовкина, С-500 разместят в больших городах страны и на крупных военных базах. Кроме того, они дополнят С-400 и «Панцири» для более эффективной охраны российских границ.

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