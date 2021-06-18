Авторитетные западные издания уверены, что победителем на саммите Россия-США оказался президент РФ Владимир Путин. Так, журналисты The Time считают, что российский лидер выиграл уже тогда, когда саммит был назначен. Так как он получил возможность презентовать свою страну и продемонстрировать, что у Соединенных Штатов появился серьезный конкурент.

Агентство CNN также считает, что Путину удалось достичь всех поставленных перед собой целей. Он «поставил на паузу» весь тот негатив, которые в последние 7 лет портил отношения между США и РФ. Журналисты предположили, что теперь Вашингтон будет с гораздо меньшим азартом вводить санкционные меры

«Короче говоря, Путин поехал в Женеву и получил именно то, что хотел. Он покинул Швейцарию с огромной дипломатической победой, просто появившись на саммите», — пишет CNN.

Журнал The Hill указывает на явные признаки поражения Байдена. Журналисты напоминают, что на пресс-конференции американский лидер злился и позволял себе грубые высказывания в адрес присутствующих, явно нервничал и бросался защищать себя даже при малейших уколах от репортеров.

Эксперты The Washington Post отметили, что от этого саммита никто особо не ожидал каких-либо серьезных сдвигов. Именно поэтому взаимопонимание между лидерами двух государств по нескольким важным вопросом стало приятным сюрпризом для всех.

Единственное издание, которое назвало победителями обоих президентов – это The National Interest. Авторы считают, что саммит стал неплохим началом перезагрузки отношений, однако с этим мнением вряд ли согласятся и политики, и эксперты.