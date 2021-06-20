В феврале текущего года бывший замглавы Министерства национальной безопасности Китая Дун Цзинвэй сбежал в Соединенные Штаты. Сейчас в КНР высказываются предположения, что именно с его подачи США начали масштабное расследование происхождения коронавирусной инфекции.

Американское издание The Daily Beast и телеканал CNN практически одновременно сообщили, что Цзинвэй представил Соединенным Штатам доказательства лабораторного происхождения патогена. Он якобы передал Вашингтону секретные документы из Уханьской лаборатории, подтверждающие данную версию.

Журналисты рассказали, что Цзинвэй на протяжении длительного времени работал в китайском Министерстве национальной безопасности. Сперва он исполнял обязанности начальника контрразведки и занимался поиском внешних и внутренних врагов на территории страны.

Вполне вероятно, что Цзинвэй действительно обладает информацией об Уханьской лаборатории и ее работе с коронавирусами. Поэтому он вполне мог передать ее Соединенным Штатам. Однако многие эксперты считают всю эту историю вымыслом.

Официальных данных о побеге Цзинвэя из Китая нет, так как американский Госдепартамент отказался разглашать какую-либо информацию о беженцах.