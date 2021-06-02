Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратила внимание на заявление главы чешского МВД Яна Гамачека. Он сообщил, что спецслужбы Чехии отозвали из Москвы своих подчиненных сразу перед «разоблачением» виновников инцидента на складах во Врбетице.

«Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа», — отметила Захарова.

Она также поинтересовалась численностью сотрудников спецслужб Чехии, которые находились или до сих пор находятся в РФ.

Кроме того, Захарова спросила, были ли это чешские или завербованные российские граждане. Заинтересовал ее и вопрос, какие документы использовались сотрудниками для въезда на территорию РФ и куда потом делись их удостоверения личности.

Подметила представитель МИД и тот факт, что говоря о сотрудниках спецслужб, Гамачек заявил, что они исчезли из России. Захарова спросила, что такого сделали эти люди, если Чехия даже организовала их «исчезновение».