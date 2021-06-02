читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратила внимание на заявление главы чешского МВД Яна Гамачека. Он сообщил, что спецслужбы Чехии отозвали из Москвы своих подчиненных сразу перед «разоблачением» виновников инцидента на складах во Врбетице.

«Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа», — отметила Захарова.

Она также поинтересовалась численностью сотрудников спецслужб Чехии, которые находились или до сих пор находятся в РФ.

Кроме того, Захарова спросила, были ли это чешские или завербованные российские граждане. Заинтересовал ее и вопрос, какие документы использовались сотрудниками для въезда на территорию РФ и куда потом делись их удостоверения личности.

Подметила представитель МИД и тот факт, что говоря о сотрудниках спецслужб, Гамачек заявил, что они исчезли из России. Захарова спросила, что такого сделали эти люди, если Чехия даже организовала их «исчезновение».

Вам может понравиться

Дачников Подмосковья призвали укрыть рассаду из-за заморозков

Российские синоптики порекомендовали владельцам подмосковных дач и огородов укрыть грядки и рассаду, так как в регионе могут начаться заморозки, которые продлятся несколько дней. Специалисты указывают, что 30 мая в Московскую

Хиноут: США нужны более стойкие истребители из-за новых российских и китайских ракет

Соединенным Штатам придется разрабатывать новые истребители из-за управляемых ракет, появившихся на вооружении Китая и России. Эти боеприпасы гораздо опаснее всего того, что имелось в арсенале этих стран ранее, поэтому тактическая

ОТРК “Искандер” получат неуязвимые и невидимые ракеты

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» получит боеприпасы-невидимки, способные уклоняться от ракет противника. Кроме того, они будут летать по баллистической траектории. В Минобороны России сообщили, что эти ракеты разрабатываются с 2016 года.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 2 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июня – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 2 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 16 °C |