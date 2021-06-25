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Вторжение британского эсминца HMS Defender в территориальные воды России было либо согласовано с Соединенными Штатами, либо организовано по их указке, считает официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова. Она привела несколько весомых аргументов в пользу этой версии.

По словам Захаровой, провокация произошла прямо перед масштабными учениями в Черном море, которые пройдут под контролем Вашингтона и с его участием. Кроме того, на борту корабля были американские военные, которые вместе с украинцами и британцами проводили тренировки.

Все это прямо указывает на незримое участие «большого брата», с которым Великобритания не могла не согласовать свой «мирный проход» по российским территориальным водам.

Напомним, что пресечь нарушение границы удалось только после предупредительного обстрела и бомбометания по курсу эсминца. На требования покинуть территорию РФ по радио он не реагировал.

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