Франция, Германия, Швеция и Норвегия никак не могут сформулировать претензии к Дании и Соединенным Штатам, чьи спецслужбы прослушивали разговоры европейских политиков. Если бы это была Россия, а не США, то Европа уже давно ввела бы санкции, предполагает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отмечает, что Дания и США делали именно то, в чем Евросоюз регулярно обвиняет Россию. Причем никто даже не пытался что-то скрывать – прослушка велась легально. Однако отреагировали на это лишь Норвегия и Швеция, которые просто потребовали объяснений от своей скандинавской соседки.

«При этом никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН. Ничего такого даже близко», – заявила представитель внешнеполитического ведомства России.

Она также отметила, что видимо такая реакций обусловлена действиями США и Дании по «правильным правилам», а Россию обвиняют в слежке без единого доказательства по «неправильным». Вся информация просто замалчивается как ЕС, так и НАТО, что в дальнейшем может иметь для них самые неприятные последствия.