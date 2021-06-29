В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ сообщили, что за прошедшие 24 часа от данного заболевания скончалось рекордное количество россиян – 652 человека.

Отмечается. что за сутки в 85 регионах страны было зафиксировано чуть больше 20,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в столице России – около 6,2 тысячи человек. Затем идет Московская область (2,4 тысячи случаев) и Санкт-Петербург (почти 1,4 тысячи зараженных).

При этом скончались 652 пациента. Наибольшее количество умерших зафиксировано в Москве и Петербурге (121 и 119 человек соответственно). Из медицинских учреждений в связи с выздоровлением выписались 14,7 тысячи россиян. Всего на территории страны коронавирусом заразились 5,49 миллиона человек.