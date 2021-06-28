В издании Yonhap, сославшись на DAPA, сообщили, что южнокорейские власти собираются создать систему ПРО, которая окажется аналогом «железного купола» Израиля, для защиты от возможных атак со стороны КНДР.

Согласно словам журналистов, Со Ук, руководитель Минобороны Южной Кореи, решил одобрить проект по созданию системы перехвата ракет, на который будет потрачено примерно 2 миллиарда 560 миллионов долларов. Его запуск намечен на следующий год, а все работы над ним будут завершены к 2035 году.

В рамках данного проекта планируется разработать средства перехвата, основанные на собственных технологиях. Они позволят значительно повысить возможность противодействия воздушным угрозам со стороны Северной Кореи. Речь идет о ракетах малого радиуса действия, беспилотниках и артиллерийских снарядах.