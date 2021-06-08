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Бывшие участницы группы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина приняли участие в шоу «Осторожно, Собчак!».

В частности, Волкова рассказала, что соглашалась на все требования продюсера группы. Так, несмотря на то, что ей было на тот момент всего лишь 16 лет, ей пришлось сниматься обнажённой в клипе, а также мастурбировать во время концерта. Она не думала, имеет ли продюсер моральное право на это. По её словам, продюсер был готов на всё, чтобы группа добилась популярности и даже на такие провокации.

При этом, как отметила Юлия, Катину он об этом не просил, так как понимал, что она на это не пойдёт. О том, что девушкам придётся изображать лесбиянок, они узнали только на съёмках клипа «Я сошла с ума». Поначалу они думали, что это шутка, но оказалось, что это не так. Также певицам после выступлений неоднократно поступали неприличные предложения.

Волкова отметила, что за прошлое ей не стыдно, однако для своего ребёнка она такого не желает.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам Юлия Волкова решила участвовать в праймериз “Единой России”. Она рассказала об этом в рамках передачи “Вечерний Ургант”.

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