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1 июля на Украине вступает в силу «земельный закон», принятый по инициативе главы государства Владимира Зеленского. Который подразумевает прекращение действия моратория на продажу земли. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявляет, что в этот день начинается «расправа над украинцами».

По словам Тимошенко, теперь украинскую землю скупят иностранные банки, которые приведут легендарный чернозем страны в полный упадок. 12 июля, по ее мнению, придет конец крестьянству, у которого просто «отберут» единственный актив – землю. И сделают народ Украины рабами.

Тимошенко также заявила, что Зеленский обманул граждан Украины. Он обещал подобные решения принимать только по результатам соответствующих референдумов. Однако волеизъявление народа по вопросам земельной реформы узнать так и не удалось. Потому что все инициативы по проведению референдума зарубили на корню.

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