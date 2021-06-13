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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что видеохостинг YouTube заблокировал видеоролик о препятствовании продвижению вакцины «Спутник V» за рубежом.

При этом, как сообщил Слуцкий, он попытался подать апелляцию на это решение, но безрезультатно. Согласно его заявлению, выпуск, в котором сообщалось о «вакцинном занавесе», привлёк внимание многих зрителей. Мешают распространению российской вакцины, как было указано, Европа и США.

Выпуск был заблокирован YouTube, при этом не было дано конкретных объяснений. Подобная ситуация, как отметил Слуцкий, произошла впервые, кроме того, в восстановлении материала было отказано.

Также Слуцкий рассказал, что за два дня, в течение которых выпуск был доступен, им поступило множество вопросов. Поэтому был снят новый ролик, в котором приняла участие глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее мы сообщали, что в Германии 60% жителей готовы привиться вакциной “Спутник V”.

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