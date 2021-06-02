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Большинство граждан Германии выразили желание сделать прививки российской вакциной «Спутник V», сообщает немецкий исследовательский институт Forsa. Эксперты этого учреждения провели социологический опрос по заказу Восточного комитета экономики ФРГ.

В опросе принял участие 1001 житель Германии в возрасте старше 18 лет. При этом 60 процентов респондентов заявили, что воспользовались бы препаратом «Спутник V» для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сообщается, что 71% голосов в пользу российской вакцины отдали жители Восточной Германии. Впрочем, это ни о чем не говорит, так как на западе страны «Спутник V» поддержали 58 процентов граждан.

Опрос касался сотрудничества Германии и России не только в сфере вакцинации, но и в других областях. Известно, что большинство респондентов поддержало налаживание отношений с РФ.

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