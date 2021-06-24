Йеменские хуситы уничтожили беспилотный аппарат Scan Eagle производства США, который находится на вооружении ВС Саудовской Аравии. Дрон выполнял разведывательную миссию в провинции Магриб, но попал под удар повстанцев.

В Сети опубликована видеозапись попадания ракеты в беспилотный аппарат. Большинство экспертов, прокомментировавших ролик, посчитали, что хуситы задействовали ракету Р-27, приобретенную Йеменом еще у Советского Союза. Однако аналитик Юрий Лямин не согласен с этим мнением.

Он отмечает, что Р-27 представляет собой очень быстрый боеприпас, который способен догнать американский истребитель F-15. На записи же показана довольно медленная ракета с Х-образным крылом. Кроме того, подрыв осуществлялся посредством датчиков еще до контакта с целью. По мнению Лямина, хуситы использовали зенитную ракету «Изделие 358», посредством которой раньше уже уничтожались разведывательные беспилотники китайского производства.