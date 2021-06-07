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В любом споре относительно мощи флотов разных армий Соединенные Штаты всегда ставят в пример свои авианосцы. Однако на самом деле это абсолютно бесполезные корабли, заявил политический аналитик Яков Кедми.

Он отметил, что когда-то давно США активно использовали авианосцы в вооруженных столкновения с другими странами. Тогда они были весьма эффективны, но сейчас их время безвозвратно ушло. Именно поэтому Россия даже не пытается догнать США в строительстве боевых кораблей такого типа.

Также Кедми обратил внимание, что Россия строит лучшие в мире подводные лодки. Они способны поражать любые цели, внезапно появляться в районе боевого конфликта и решать его исход в пользу РФ.

Авианосцы же – это просто грузовики для истребителей, которые позволяют самолетам выполнять боевые задачи без дозаправки. Сами эти корабли практически не защищены от атак потенциального противника – их можно с легкостью уничтожить ракетой со все той же подводной лодки. Вместе с расположенными на палубе самолетами.

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