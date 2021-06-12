На презентации технологии HyperCharge, разработанной компанией Xiaomi, производитель раскрыл свои планы по созданию смартфона без разъемов. Предполагается, что это устройство будет заряжаться только беспроводным методом.

Создатели технологии быстрой беспроводной зарядки сообщили, что специальный совместимый с мобильным телефоном блок будет подавать на него мощность в 120 ватт.

Это позволит восстанавливать уровень заряда аккумулятора буквально за несколько минут.

Выход на рынок смартфона без единого порта запланирован на следующий год. Разработчики сообщили, что в настоящий момент пытаются решить проблему, из-за которой проводные зарядные устройства пока остаются актуальными. Все дело в том, что несмотря на стремительное развитие технологии беспроводного восстановления заряда, она все же пока уступает по надежности. Кроме того, инфраструктура для нее пока не продумана должным образом.