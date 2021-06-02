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Представители Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов сошлись во мнении по вопросу изучения неопознанных летающих объектов. Они уверены, что НЛО достойны серьезного отношения к ним.

Так, сенатор Марко Рубио, представляющий Республиканскую партию, заявил, что ряд политиков все еще продолжают «хихикать» над внеземными цивилизациями, однако процесс уже идет, так как большинство все же надеется на получение ответов на фундаментальные вопросы.

С ним согласился и экс-президент Барак Обама, состоящий в Демократической партии. По его словам, США располагают фото- и видеоматериалами, доказывающими наличие НЛО,

В мае текущего года говорил о неопознанных объектах и директор ЦРУ Джеймс Вулси. Он отметил, что раньше скептически относился ко всем заявлениям о встрече с инопланетянами, но потом проникся и уверен, что «что-то» действительно существует.

Напомним, что в июне в Соединенных Штатах будет опубликован отчет об НЛО, в который войдут все рассекреченные факты. В преддверии этого события все чаще появляются сообщения о встрече с подобными объектами, которые даже называют изобретениями Китая или России.

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