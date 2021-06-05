ВВС США предпочли истребителям пятого поколения F-35 боевые самолеты F-15EX Advanced Eagle. Они связывают это с желанием приобрести уже модифицированную версию «летающего компьютера», которая должна быть готова к 2025 году. Данные об этом журналисты издания Defense News обнаружили в бюджетном запросе Пентагона.

Также ВВС призвали включить в бюджет 360 миллионов долларов на обслуживание и ремонт имеющихся на вооружении истребителей F-35. Почти половина из этих денег уйдет на приобретение новых двигателей, которые должны решить проблему набора самолетом скорости.

Напомним, что ранее сообщалось о чрезмерно высоких затратах на обслуживание истребителей F-35. Вполне вероятно, что именно завышенная стоимость эксплуатации является главной причиной отказа американских ВВС от этого самолета.