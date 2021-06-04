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Издание Daily Mail рассказало об учениях НАТО «Союзное небо», в рамках которых 6 бомбардировщиков B-52 облетели территории всех стран, входящих в Альянс. Журналисты заметили, что эти маневры стали «грозным предупреждением» для России перед встречей президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Командующих американскими ВВС в Европе даже заявил, что это была «акция устрашения», призванная продемонстрировать мощь натовской авиации. Вот только британские читатели уверены, что Россия этой самой акции совсем не испугалась.

«Да, я так и вижу, как Путин просто вспотел от этой операции. Ха-ха!», – написал комментатор под псевдонимом Watching again.

«Ну что, на всех парах в Третью мировую войну?! Помните, там еще есть Китай! Прямо как испорченные детсадовские дети, ей-богу!», – так же иронично поддержал его Towag.

Некоторые пользователи также назвали бомбардировщики B-52 «старыми баржами» и заметили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон» и «Авангард» долетят до всех стран НАТО гораздо быстрее.

«Я уверен, Путин весь дрожит. Четыре старых бомбардировщика, каждому из которых более 60 лет! Вот это угроза! Аж жуть!», – написал robertm47.

Читатели также назвали самолеты стратегической авиации США отличной мишенью для зенитно-ракетных комплексов С-400, а сами учения «Союзное небо» – глупостью.

«Только вслушайтесь в эту похвальбу: американские стратегические бомбардировщики пролетели над 30 странами-членами НАТО и оказались совсем рядом с границами России«! И после этого вы удивляетесь, что Россия рассматривает НАТО как экзистенциальную угрозу своей безопасности. Попробуйте-ка поставить себя на место русских», – расставил точки над «ё» читатель sugarat.

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