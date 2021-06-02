Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Белград должен в открытой форме признать независимости самопровозглашенного Косово. Этого от Сербии требуют Соединенные Штаты и Германия, заявил президент страны Александр Вучич.

Требование он получил от пребывающих в настоящий момент на Балканах спецпредставителя Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака, а также спецпредставителя по Западным Балканам от Вашингтона Мэтью Палмера.

Лайчак также заявил, что одной из ключевых целей появления спецпредставителей в регионе – организация встречи Александра Вучича с Альбином Курти, возглавляющим правительство Косово.

«США и западные силы требуют, чтобы Сербия признала Косово так или иначе. Они больше и не требуют, чтобы это было представлено в некой форме, но напрямую, с упоминанием взаимного признания. Не можете себе представить, насколько нам “не хватает” признания косовского “премьера” Альбина Курти, потому что мы после этого наверняка “расцветем”», – сообщил Вучич журналистам.

Вам может понравиться

В АТОР рассказали, когда между Россией и Египтом возобновится прямое авиасообщение

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, когда между Россией и Египтом возобновится авиасообщение. У специалистов АТОР нет точных дат, однако они предполагают, что уже в конце июня россияне смогут отправиться на
  • Анна
  • 31.05.2021
  • читать 1 минуту

Израиль сообщил о штурме и уничтожении сирийского объекта на Голанских высотах

Армия обороны Израиля пошла на штурм сирийского объекта на Голанских высотах и уничтожила его взрывом, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Она отметила, что появление наблюдательного пункта, принадлежащего Сирии, было попыткой нарушить суверенитет

Сервис Netflix исправил перевод слова «бандеровец» в фильме «Брат-2»

На стриминговой платформе Netflix с 1 июня начали показывать фильмы «Брат» и «Брат 2». Как отмечается, платформа перевела слово «бандеровец», которое звучит в одном из эпизодов второго фильма, как «украинский
  • Анна
  • 02.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 2 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июня – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 2 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 16 °C |