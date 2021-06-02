Белград должен в открытой форме признать независимости самопровозглашенного Косово. Этого от Сербии требуют Соединенные Штаты и Германия, заявил президент страны Александр Вучич.

Требование он получил от пребывающих в настоящий момент на Балканах спецпредставителя Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака, а также спецпредставителя по Западным Балканам от Вашингтона Мэтью Палмера.

Лайчак также заявил, что одной из ключевых целей появления спецпредставителей в регионе – организация встречи Александра Вучича с Альбином Курти, возглавляющим правительство Косово.

«США и западные силы требуют, чтобы Сербия признала Косово так или иначе. Они больше и не требуют, чтобы это было представлено в некой форме, но напрямую, с упоминанием взаимного признания. Не можете себе представить, насколько нам “не хватает” признания косовского “премьера” Альбина Курти, потому что мы после этого наверняка “расцветем”», – сообщил Вучич журналистам.