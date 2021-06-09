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Инженерно-саперные подразделения ВСУ в непосредственной близости от границ Крыма провели учения. Они отрабатывали установку минных заграждений с применением специальной техники.

Сообщается, что инженеры украинской армии отрабатывали не только минирование территорий, но еще и составление схем минных полей и их маскировку.

Напомним, что Украина все чаще организует учения рядом с границей РФ в Крыму. Так, в мае в Херсонской области тренировочные стрельбы проводила артиллерия ВСУ, а в июне здесь успели отметиться расчеты зенитно-ракетных комплексов. Также недавно осуществлялась отработка противодействия украинских войск морскому десанту потенциального противника.

Украина упрямо продолжает считать Крым своим, называя его «оккупированной территорией». Однако президент РФ Владимир Путин уже давно заявил, что вопрос о принадлежности полуострова давно закрыт.

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