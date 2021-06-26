Военнослужащие ВСУ возобновили обстрелы территории самопровозглашенной ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Минометный обстрел начался в половине шестого утра. ВСУ выпустили около полусотни 120-миллиметровых мин, которые попали по территории населенных пунктов Заиченко и Старомихайловка, а также по столице ДНР Донецку.

Представители республики пытались остановить обстрел дипломатическим путем и задействовать механизм координации в СЦКК. Однако украинская сторона проигнорировала эти попытки. Поэтому Народной милиции пришлось открывать ответный огонь по позициям ВСУ, с которых велся обстрел.

Украина полностью игнорирует требования режима прекращения огня и регулярно атакует позиции ополчения. В основном она стреляет из минометов и гранатометов по окраинам Донецка и близлежащим селам. При этом Киев постоянно твердит, что ведет огонь только в ответ.