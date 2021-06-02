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Украинские ВС в ходе учений на границе с Крымским полуостровом «отбивались» от условного противника, который нападал с моря. Согласно легенде, в его задачи входила высадка десанта на побережье и создание временных позиций, которые следовало удержать до подхода поддержки.

ВСУ заметили вражеские суда еще за 10 километров от берега и провели на них атаку с вертолетов. После этого в ход пошли бронетранспортеры, к которым подключились пехотные подразделения, не дающие возможности противнику высадиться на берег. На следующем этапе подошли также артиллерийские катера, которые довершили дело.

Командование ВСУ отметило слаженные действия военнослужащих, а также заявило, что они справились с поставленными задачами. Кроме того, бойцы ВСУ получили новые навыки, которые помогут им защитить побережье в реальных боевых действиях.

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